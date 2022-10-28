الهلالي: 600 ألف مواطن ليبي وقعوا على قبول القاعدة الدستورية

قال الدكتور علي الهلالي المتحدث باسم مؤتمر المسار الدستوري، إن عدد المواطنين الموقعين على قبول القاعدة الدستورية وصل لأكثر من 600 ألف مواطن ليبي.

وأضاف الهلالي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة. أن عدد المترشحين الرئاسيين الموقعين على القاعدة الدستورية تجاوز 30 مترشح أبرزهم؛ إسماعيل شتيوي، وسلامة الغويل وأسعد زهيو.

وتابع أن عدد المترشحين البرلمانيين الموقعين على القاعدة الدستورية تجاوز 1700 مترشح.

وواصل: “تحصلنا على توقيعات من 21 من المجالس الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني و6 من أعضاء ملتقى الحوار”.

وأكمل: “بدأنا في عملية جمع التوقيعات الشعبية الداعمة للقاعدة الدستورية الناتجة عن مؤتمر المسار الدستوري لمنحها الشرعية”.

ونوه بأن الشعب هو مصدر السلطات والتشريع وبالتالي التجأنا إليه لدعم هذه القاعدة في حين تحصلنا على عدد كاف لنيل الشرعية الشعبية.

وأردف: “اتجهنا للشعب بعد أن فشلت الأجسام التشريعية في الوصول لقاعدة دستورية”.