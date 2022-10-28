جهاز الإمداد الطبي طرابلس يتسلم شُحنة من لقحات الأطفال

أخبار ليبيا 24

تسلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي، شحنة من اللقاحات الروتينية للأطفال.

وزارة الصحة بحكومة الوحدة، أوضحت في منشور لها عبر منصتها الرسمية أن شُحنة اللقاحات تضم السداسي للشهرين الرابع والسادس والخماسي للسنة ونصف، بالإضافة إلى لقاح الروتا للشهرين والأربعة أشهر، وستة أشهر، بالإضافة إلى تضمن الشحنة تطعيمات الرئوي للشهرين والأربعة أشهر وللعان.

وأضافت الوزارة انّها الشحنة يتساهمُ في سد العجز في التطعيمات التي سجل بها نقصًا خلال الأسابيع الماضية، مؤكدةً أن الأطباء المختصين في المخازن قاموا فور وصول الشحنة بحفظها بعد قراءة المؤشرات الحرارية الخاصة بها، إلى حين توزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد الحصول على الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وفقًا للمنشور.