الصلابي: كل من سار على نهج فرعون في قيادة الشعوب مصيره الهاوية

قال علي الصلابي القيادي الليبي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا، إن كل من سارَ على نهج فرعون في التمادي بالكفر والظلم والإجرام والفسق والاستكبار، وقيادة الشعوب نحو الهاوية، واتباع طريق إبليس والأهواء الشيطانية، سيحدث لهم ما حدث لفرعون من قبلهم سواء خاتمة وعذاب أليم في عالم البرزخ وفي دار القرار.

أضاف في مقال بإحدى الصحف، الفراعنة والمستكبرين سيلاقون العذاب الأليم في الحياة البرزخية وفي دار القرار، وسيُعذبون بعد موتهم، ويُعرضون على النار غُدوا وعشيا، ويُلاقوا عذاب الهُون لتجبرهم واستكبارهم عن آيات الله، وظُلمهم للناس، واتباعهم الهوى، وكُفرهم بأنعم الله عليهم، وشِركهم في الربوبية، ودفعهم للحق، وانتهاكهم للحرمات، واستعلائهم على الناس، وتكذيبهم الرسل وأتباعهم، والانشغال بالدنيا ونسيان الآخرة، وهو ما دللت عليه الآيات القرآنية والسنة النبوية في كل محطة في الحديث عن الظالمين والفراعنة المستكبرين في الأرض، وفق قوله.