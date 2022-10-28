مندوب الغابون: تمديد البعثة في ليبيا مهم للمصالحة الوطنية

الوطن|رصد

أكد مندوب الغابون في الأمم المتحدة، أن قرار تمديد البعثة الأممية في ليبيا، خطوة مهمة لتحقيق السلام في البلاد والوصول للمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف.

ورأى المندوب خلال كلمته التي أعقبت اعتماد القرار، أن التمديد جاء لمعالجة القضايا الليبية العالقة، أهمها توحيد الحكومتين والمصالحة الوطنية، للوصول بليبيا للانتخابات.

هذا وكان قد صوت مجلس الأمن الدولي وخلال جلسته المنعقدة اليوم بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية أكتوبر 2023.