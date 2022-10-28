أفريكا أنتليجنس: تركيا تتحرك لمنع الأمم المتحدة من إعاقة طموحات ليبيا البحرية

قال موقع “أفريكا أنتليجنس” إن سفير تركيا لدى الأمم المتحدة “فريدون هادي سينيرلي أوغلو” قدم طلبا إلى نظيرته البريطانية “باربرا وودوارد” مؤخرا يتمثل في حذف المادة 6 من القرار الذي يناقش حاليا بخصوص ليبيا.

وأوضح الموقع الفرنسي أن هذا البند يحظر على حكومة الوحدة الوطنية التوصل إلى أي اتفاقات تشارك فيها الدولة الليبية لعدة سنوات، وأضاف أن هذه المادة يمكن أن تنطبق على مذكرة التفاهم التي وقعتها أنقرة وطرابلس في 3 أكتوبر بشأن التنقيب عن الهيدروكربون.

ولفت “أفريكا أنتليجنس” إلى أنه لم يتم قبول طلب السفير التركي من قبل بعثة المملكة المتحدة التي لها دور حامل القلم في المناقشات حول القرار المتعلق بليبيا حاليا، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية غير الملزمة خلال زيارة قام بها إلى طرابلس وفد تركي مؤخرا.