مديرية أمن صبراتة تضبط شخص يمتهن تجارة الخمور

أخبار ليبيا 24

تمكنت عناصر الأمن التابعة لمديرية أمن صبراتة، اليوم الجمعة، من ضبط شخص يمتهن تجارة الخمور.

وزارة الداخلية أوضحت في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أنه فور ورود بلاغ من قبل إحدى دوريات مكافحة التهريب الجمركي العاملة بالمدينة، مفاده فرار سائق مركبة بعد سحب مستندات مركبته، قامت الدوريات الأمنية التابعه لمديرية أمن صبراته بالانتشار على الطريق العام، وتمكنت ضبط المركبة وسائقها وبرفقته إمرأة تحمل الجنسية الافريقية.

وأضافت أن بعد تفتيش المركبة عثرت العناصر الأمنية على كمية من الخمور محلية الصنع داخل جالونات سعة20 لتر.

وأشارت إلى أنه وبعد التحقيق مع المتهم اعترف باستغلاله المرأة لتسهيل عملية عبور البوابات والتمركزات الأمنية، مؤكدةً أنها اتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المتورطين.