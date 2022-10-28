«الداخلية»: ضبط متهم بسرقة شاحنة نقل إسطوانات غاز طهي

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط متهم بسرقة شاحنة نقل أسطوانات غاز الطهي، كانت متجهة إلى مدينة الشويرف.

وصدر أمر ضبط وإحضار من نيابة بني وليد الابتدائية بضبم المتهم، المتورط في جرائم أخرى، منها السطو على منازل ومحال تجارية في بني وليد، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتمكن ددوريات إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من إيقافهن بعد التحري وجمع المعلومات حوله، حيث اتخذذ جميع الإجراءات القانونية معه، ثم سُلم إلى مديرية أمن بني وليد من حيث الاختصاص.