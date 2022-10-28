“خارجية الدبيبة”: المنقوش ساهمت في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية

تبدأ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ⁧‫ليبيا‬⁩، في منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أمريكا، خلال الفترة القريبة القادمة؛ وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، فإن منح التأشيرات يأتي في إطار التعاون الوثيق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان خارجية الدبيبة، إن هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية والجهود المبذولة من قبل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية.

وتابع البيان:” آملين أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين” .