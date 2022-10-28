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مديرية بنغازي: ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية بالمقزحة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت مديرية أمن بنغازي، إن خطة رئيس مركز شرطة المقزحة عميد أحمد الفارسي لضبط الخارجين عن القانون، أفضت أثناء تجوال أعضاء المركز داخل الإختصاص و مشاهدة شخص يحمل كيسين كبيرين إلى إستيقافه وتم العثور على أسلاك نحاسية داخل الاكياس وتم الإنتقال به إلى القسم.

أضافت في بيان، إنه بالإستدلال أفاد انه قام بسرقة هذه الأسلاك من إحدى المزارع بالمنطقة وإعترف بسرقة أسلاك كهربائية من 11مزرعة بمنطقة المقزحة وكما إعترف على شريكه الذي كان برفقته في كل عمليات السرقة وتم إنتقال أعضاء التحريات وإعداد كمين للشخص الآخر وبالفعل تم ضبطه والإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه إعترف بما نُسب إليه وتم إحالتهم للنيابة العامة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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