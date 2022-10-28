بدء صيانة الوحدة الغازية السادسة في محطة كهرباء الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، بدء أعمال العمرة الجسيمة بالوحدة الغازية السادسة في محطة الزاوية المزدوجة، والتي من شأنها تعزيز القدرات الانتاجية للشبكة.

وستسهم تلك الأعمال في تحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى تنفيذ العمرة الجسيمة بالتعاون مع شركة «جينرال إليكتريك» الأميركية، حيث ستدخل الوحدة على الشبكة الكهربائية بعد انتهاء الصيانة بقدرة 210 ميغاوات، لتسهم في رفع القدرات المنتجة التي تنعكس إيجابيآ على الشبكة العامة.