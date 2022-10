ليبيا – أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ما زالت تصر على التفريط في رزق الشعب بثمن أو دون ثمن وبسبب أو بدونه.

الأسود، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، قال: “أوقفنا قرار التفريط في 7% من شركة الواحة عبر القضاء الليبي العادل، فإذا بهم يحاولون الالتفاف مجددًا على الحكم لتمرير ذات الصفقة، والمصيبة أن التصويت بالإجماع، أليس من بينكم رجل رشيد؟”.

وأضاف الأسود: “أتحدى تلك الحكومة أن تثبت أين تتحقق مصلحة ليبيا في هذه الصفقة، وعليهم أن يخرجوا ويوضحوا لليبيين أين مصلحتهم في هذا”.

الأسود أكد بأن هذه الصفقة لن تمر ولن يستمر العبث برزق الشعب، مشددًا على وجوب أن يرتفع الصوت عاليًا لمحاسبة كل مسؤول، وثقافة الإفلات من العقاب يحب أن تنتهي.

الأسود: أوقفنا قرار التفريط في 7% من شركة الواحة عبر القضاء الليبي العادل

