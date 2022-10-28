5 دول غربية +مصر وتركيا يؤكدون على الانتخابات في ليبيا

كشف المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولاس أورلاندو عن اجتماع دولي يضم الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا؛ وبحضور مصر وتركيا لبحث الأوضاع في ليبيا.

وقال أورلاندو في تغريدة على تويتر الجمعة، إن هذه الدول أكدت في اجتماع استمر ليومين في بريطانيا, أكدت تشجيع المؤسسات والجهات الفاعلة في ليبيا لاستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة للانتخابات دون تأخير؛ بالإضافة إلى تأكيدها دعم جهود المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي لرعاية الانتخابات.