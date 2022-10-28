لنقي: ليبيا تحتاج حكومة قوية توحد السلطة التنفيذية

أخبار ليبيا 24

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أن من أولويات ليبيا في المرحلة الحالية تتمثل في ضرورة إيجاد حكومة قوية توحد السلطة التنفيذية وتبسط السيطرة والأمن على كامل البلاد، إضافة إلى امتلاك برنامج اقتصادي يحسن من اقتصاد الدولة ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

قال لنقي، في تصريح صحفي: “إنه من الضروري توحيد المناصب السيادية في سبيل مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها”، مؤكدا أنّ ذلك يساعد في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة نزيهة وشفافة.

وأكد عضو مجلس الدولة أنّ معظم الأطراف المحلية تحاول إيجاد حلّ سلمي للنزاع على السلطة والمال بالتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وأعرب، لنقي، عن أسفه “لترك دستور جاهز غير ملغي لتنظيم الحياة السياسية والأمنية وتنظيم العلاقات بين بين الأفراد والدولة لا ينقصه إلا تفعيله من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية” في إشارة إلى دستور سنة 1951.

وأشار لنقي إلى حاجة ليبيا إلى شخصية غير محسوبة على أحد يلتفّ حولها الناس من الشّرق أو الغرب أو الجنوب، مذكّرًا بعهد كل من القذافي والملك السنوسي اللذين استطاعا بسط السيطرة على ليبيا فيما مضى.