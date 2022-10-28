ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

28 October, 2022

كشفت وزارة الداخلية الإيطالية في بيانات حديثة، ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين من ليبيا منذ بداية العام بنسبة 75.83 بالمئة.

وكالة نوفا الإيطالية، نقلت عن الوزارة قولها إن 79647 مهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الايطالية في 2044 عملية إنزال منذ بداية السنة بزيادة قدرها 50.78 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وبحسب الوكالة، أرجعت الوزارة سبب الارتفاع إلى زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي بلدان المغادرة الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين، مشيرةً إلى أن حالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا شكلت عاملًا حاسمًا في نمو الظاهرة بتسجيل زيادة في التدفقات بنسبة 75.83 في المئة، وفق ما ذكرت وكالة نوفا للأنباء.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بينتيدوسي، أمس الخميس، خلال إنعقاد اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام، والتي تناولت «ممرات تدفق المهاجرين إلى إيطاليا والأسباب المختلفة التي تغذي هذه التدفقات» على ضرورة إطلاق مبادرات على المستوى الأوروبي وبلدان المنشأ وعبور المهاجرين من أجل إدارة مشتركة لظاهرة الهجرة، سعيًا للتحكم في تدفقاتها، بحسب الوكالة.