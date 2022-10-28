الداخلية: اغتيال رئيس مركز شرطة ظاهر الجبل في يفرن

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اغتيال رئيس مركز شرطة ظاهر الجبل التابع لمديرية أمن يفرن عبدالسلام عبدالله عبدالنبي.

ولقى عبدالسلام حتفه على يد خارجين عن القانون، الذين أطلقوا عليه النار أمس الخميس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

والفقيد من مواليد العام 1982، وعمل طيلة 20 عاما في وزارة الداخلية، التي باشرت أعمال البحث والتحري للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.



إطلاق الرصاص في وداع المتوفى.

وزير الداخلية المكلف خلال حضوره التشييع.