ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش السفير فوق العادة ومفوض الكويت في ليبيا زياد فيصل المشعان، والذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا.

المنقوش رحبت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالسفير الجديد لدولة الكويت، متمنية له التوفيق في مهامه، ومؤكدة استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للسفير لأداء عمله.

من جانبه، نقل زياد المشعان للمنقوش في مستهل لقائهما تحيات وزير الخارجية الكويتي ،مؤكدًا دعم بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وحرص الكويت على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأكد الجانبان أهمية الدفع بالتعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة والاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

Shares

The post المنقوش والسفير الكويتي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية