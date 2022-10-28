بعد ظهوره مع الضاوي.. العرفي: الدبيبة شيخ الفساد وشراء الذمم وتوظيف المرتزقة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أنه يجب تشكيل حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المبعوث الجديد لليبيا “عبد الله باتيلي” يسعى للبحث عن حل جديد وحكومة جديدة تستطيع الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية بعد توحيد المؤسسات.

وتابع، أنه بعد خروج الدبيبة رفقة عادل جمعة ووليد اللافي مع معمر الضاوي أيقنت أن الولاءات للمال وليس لليبيا.

وأكمل: “الدبيبة شيخ الفساد وشراء الذمم ويوظف في المرتزقة سواء كانوا أجانب أو ليبيين لا فرق”.

ونوه بأن الدبيبة باع البلاد بأرخص ثمن في سبيل بقائه في السلطة ولا تهمه مصلحة ليبيا، مشيرا إلى أن البيبة متشبث بالسلطة ويرى في نفسه الإنسان المفكر وأنه على صواب.

وواصل:”سنطالب بمعاقبة كل المعرقلين للعملية السياسية وإنزال أقصى العقوبات بحقهم”.