مجلس الأمن يمدد ولايـة البعثة الأممية في ليبيا عاما إضافيا

أخبارليبيا24

قـرر مجلـس الأمـن فـي الجمعة جلسته بشأن ليبيا تمديـد ولايـة البعثة الأممية في ليبيا عاما إضافيا.

وأبدى مجلس الأمن تأسفه لعدم تحقق عـدد من نتائـج خارطة طريـق جنيف، مشددًا على أهدافهـا ومبادئها.

وأوضح المجلس أنه لا حل عسكري فـي ليبيـا، معلنًا رفضه الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في ليبيا.

وحث مجلس الأمن الأطراف الليبيـة وأصحاب المصلحـة الرئيسيين علـى الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وشجع على مواصلة دعم مفوضية الانتخابات لإجـراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنيـة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا.

وشدد على أهمية إجراء حوار وطني شـامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية.

ودعا مجلس الأمن جميـع الأطراف في ليبيا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بالكامل.