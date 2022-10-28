الجاني مصري..أمن طبرق تكشف تفاصيل جريمة قتل خلال 10 ساعات

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن طبرق أنها كشفت ملابسات قضية “قتل” خلال عشـر ساعات من وقوعها التي حدثت ليلة الخميس الماضي.

وأوضحت أن بلاغًا ورد لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق مفاده وجود جثة المواطن إبراهيم عبدالقادر على الأرض داخل منزله وعليها آثار “25” طعنة بواسطة آلة حادة.

وذكرت أنه على الفور قاد مدير الأمن بتشكيل فريق خاص من عناصر التحري والتحقيق بمديرية أمن طبرق للتحري وجمع المعلومات عـن الواقعـة.

وأكدت المديرية أن مدير الأمن أصدر تعليماته بالانتقال إلى مكان الجريمة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة.

ولفتت إلى أنه عند وصول أعضاء فريق التحري والتحقيق أجرت معاينة الجثمان معاينة أولية من قبل فريق التحقيق؛ حيث تبين أن المغدور به “توفي” جراء 25 طعنة في مختلف الجسم.

وأشارت إلى أنه تم تكثيف التحري والتحقيق من قبل اللجنة المشكلة وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي وقوة فرض القانون بالمديرية بالتحرى وجمع المعلومات عن الجاني وإلقاء القبض عليه.

وبينت أنه عقب البحث والتحرى وجمع المعلومات عـن المتهم بالواقعـة تم تحديد هوية الجاني خلال عشر ساعات من وقوع الجريمة والتمكن من إلقاء القبض عليه والانتقال به إلى قسم البحث الجنائي .

وأفادت أنه من خلال الاستدلال معه تبين أنه يُدعى (م.ح.ه) 28 سنة مصري الجنسية واعترف بطعن المجني عليه بواسطة سلاح أبيض “سكين” بسبب خلاف أدى إلى “مشاجرة”.