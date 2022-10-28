المنقوش: قرارات قمة الجزائر ستكون في صالح الدول العربية

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش اليوم الجمعة إلى العاصمة الجزائرية.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر “تويتر”، إن الجزائر استكملت استعداداتها، لانعقاد ‎قمة الجزائر 2022، وتواصل الوفود العربية وصولها للمشاركة في قمة ‎لم الشمل العربي كما وصفها الأشقاء الجزائريون.

وأضافت: “فخورة بتمثيل ‎ليبيا وبترحيب أشقائنا العرب بعودتها للمشاركة بفاعلية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك”.

وفي مؤتمر صحفي قالت المنقوش إنها ناقشت مع نظيرها رمطان العمامرة التحضيرات للقمة العربية، مردفة: وإن شاء الله كل القرارات ستكون في صالح الدول العربية.