الشريف: الإعلان عن بدء تشكيل حكومة ثالثة لن يأخذ مساراً جدياً إلا بحلول العام الجديد

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، عن عدم استبعاده لوجود حكومة ثالثة، وإن كان الإعلان عن بدء تشكيلها لن يأخذ مساراً جدياً إلا بحلول العام الجديد، وبعد إتمام ملف المناصب السيادية، وأيضاً دون الانفصال عن مسار الإعداد الانتخابات.

الشريف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” فيما يتعلق بكيفية إزاحة الحكومتين المتصارعتين حالياً، خاصة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمتع بدعم كبير من تشكيلات مسلحة تتمركز بالعاصمة، قال :” الأزمة فعلياً تنحصر بالدبيبة، ومن الضروري وجود دعم أممي ودولي لتحقق ذلك، ومن قبلهما أيضاً دعم كل القوى الوطنية”.

وفي توقعاته بالنسبة للحكومة الموحدة، ذهب الشريف إلى أنها لن تبعد عن مسار أغلب الحكومات التي تولت السلطة بعد ثورة فبراير بالاعتماد في تشكيلها على المحاصصة السياسية، موضحاً: “ستتضمن تسويات سياسية نظراً لوجود أزمة ثقة بين الفرقاء، ورغبة الجميع في المشاركة بصناعة القرار، لكن عدد مقاعدها سيكون محدوداً مقارنة بالحكومتين الحالتين، وسيتم التدقيق في أن يكون الاختيار يتضمن معايير النزاهة والكفاءة”.

