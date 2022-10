ليبيا – أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة تمكن رجال وزارة الداخلية من القبض على المتهمين في حادثة قتل الملازم عبد السلام عبد الله الصنيني مدير مركز شرطة ظاهر الجبل.

الدبيبة تقدم وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال :” أتقدم لكل مكونات وزارة الداخلية وأهلي في الزنتان بالتعازي في فقيد الوطن”.

