تقرير: الدبيبة وحكومتة أداة بيد تركيا لتصعيد التوترات في المتوسط

الوطن|رصد

كشف تقرير لصحيفة يونانية عن مخاوف لدى لجانب اليوناني من احتمال تصعيد تركيا للتوترات بشرق البحر الأبيض المتوسط.

ونبه التقرير من استخدام تركيا للحكومة المنتهية أداة لتنفيذ هذا التصعيد، مشيرًا لدراسة أثينا التي لم تعين بعد سفيرًا لها في طرابلس مؤكدا أن الاتفاقية غير القانونية المبرمة بين الدبيبة والأتراك تمثل انتهاكًا للحقوق اليونانية.

وأشار التقرير أن مثل هذا الأمر من الممكن أن يقترن بإطلاق موازٍ للاستكشاف من قبل مؤسسة البترول التركية، ما يعني تصعيدًا مكثفًا في جنوب جزيرة كريت.