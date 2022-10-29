داعيًا إلى حوار وطني موسع..الدبيبة يرحب بقرار تمديد ولاية البعثة الأممية

أخبارليبيا24

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة بقرار مجلس الأمن رقم 2656 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة.

وقال الدبيبة عبر حسابه على “فيسبوك” :”ندعم كل استراتيجيات تقوية البعثة بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا”.

وأضاف رئيس الحكومة، أن قرار مجلس الأمن بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق يؤكد ويعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، ما يدعونا إلى تجديد دعوة الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها.

وتابع الدبيبة :”نبدي تفاؤلنا بتطابق موقف مجلس الأمن مع موقفنا الرافض للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو تعميق الانقسام في ليبيا إلى جانب رفضنا الحلول العسكرية ومحاولات الاستيلاء على السلطة مما يقوض العملية السياسية برمتها ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي”.

وأكد المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن للوصول إلى الهدف الأسمى بإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات، مستندين في ذلك على دعم شعبنا لتغيير الواقع السياسي الحالي، ودعمًا لمقررات المؤتمرات والملتقيات الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا.

وطالب رئيس الحكومة، جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وجدد الدبيبة، عهد للشعب الليبي بحماية الوحدة الوطنية لليبيا، والالتزام بتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية عبر استعدادهم وترحيبهم بحوار وطني موسع يحقق من خلاله استقرار ‫ليبيا وسلامتها.

وكان مجلـس الأمـن قـرر فـي جلسته بشأن ليبيا الخميس تمديـد ولايـة البعثة الأممية في ليبيا عاما إضافيا.

وأبدى مجلس الأمن تأسفه لعدم تحقق عـدد من نتائـج خارطة طريـق جنيف، مشددًا على أهدافهـا ومبادئها.

وأوضح المجلس أنه لا حل عسكري فـي ليبيـا، معلنًا رفضه الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في ليبيا.