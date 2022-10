ليبيا – رأى الكاتب السياسي المقرب من الجماعة الليبية المقاتلة أسامة كعبار أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة يمر بضغوطات شديدة ورفض تام لاستمراره سواء محليا أو من كافة الفرقاء الإقليميين والدوليين والحليف الوحيد له الآن هي تركيا،قائلا:”تركيا حليف أمر واقع وليست حليفا استراتيجيا، لذا يعمل الدبيبة بقوة لاستمالتها لدعم بقائه في رئاسة الحكومة أكبر وقت”.

كعبار وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، أضاف :”علاقة حكومة الدبيبة مع القاهرة علاقة متشابكة، ولا يمكن فصلها عما يجري مع اليونان وباقي أوروبا، وفي تقديري أن الدبيبة في موقف صعب الآن، لأن الكل متفق على رحيله، باستثناء تركيا التي يرفض كثيرون تدخلها وتواجدها في ليبيا”، وفق كلامه.

Shares

The post كعبار: الدبيبة يمر بضغوطات شديدة ورفض تام لاستمراره وحليفه الوحيد تركيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية