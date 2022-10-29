الرئاسي يرحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

أخبارليبيا24

أعلن المجلس الرئاسي اليوم الجمعة، ترحيبه بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا عامًا إضافيًا.

ودعا المجلس الرئاسي الأطراف الليبية كافة، لإعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات.

وطالب الرئاسي كافة الأطراف التعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح أن التعاون مع البعثة الأممية تساهم في تقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا.

وكان مجلس الأمن قرر في جلسته بشأن ليبيا تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا عاما إضافيا.

وأبدى مجلس الأمن تأسفه لعدم تحقق عـدد من نتائـج خارطة طريـق جنيف، مشددًا على أهدافهـا ومبادئها.

وأوضح المجلس أنه لا حل عسكري فـي ليبيـا، معلنًا رفضه الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في ليبيا.