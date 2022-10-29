جهاز الامداد الطبي: استلام شحنة من اللقاحات الروتينية للأطفال

استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي أمس الخميس شحنة من اللقاحات الروتينية للأطفال .

وبحسب ما أفادت وزارة الصحة ” بحكومة الوطنية المؤقتة ” عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” بأن الشحنة تضم تطعيمات السداسي للشهرين الرابع والسادس والخماسي للسنة ونصف. والروتا للشهرين والأربعة أشهر، وستة أشهر، بالإضافة للتطعيم الرئوي للشهرين والأربعة اشهر وللسنة .

وقالت الوزارة إن الشحنة التي تابع وزير الصحة المكلف ” رمضان أبو جناح ” إجراءات توريدها عن كثب؛ ستعمل على سد العجز في التطعيمات التي سجل بها نقصاً خلال الأسابيع الماضية.

وقام المختصون في المخازن فور استلام الشحنة بحفظها بعد قراءة المؤشرات الحرارية الخاصة بها، إلى حين توزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد الحصول على الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ..