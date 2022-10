وزارة الداخلية الإيطالية: ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين من ليبيا منذ بداية العام بنسبة 75.83٪

ليبيا – أفادت وزارة الداخلية الايطالية في بلاغ بأن 79647 مهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الايطالية في 2044 عملية إنزال منذ بداية السنة بزيادة قدرها 50.78 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021،مرجحةً الارتفاع إلى حد كبير إلى زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي بلدان المغادرة الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين.

وبحسب ماذكرت وكالة “نوفا” فأن استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا شكل عاملا حاسما في نمو الظاهرة بتسجيل زيادة في التدفقات بنسبة 75.83 في المئة.

