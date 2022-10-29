السلاك: تفكيك التشكيلات المسلحة أمر في غاية الصعوبة

الوطن|رصد

أكد المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك بأن التشكيلات المسلحة تعتبر تركة ثقيلة قائمة منذ العام 2011.

وأشار السلاك خلال تصريحات لقناة الحدث، إلى أن بعض هذه التشكيلات باتت الأن مجموعات شبه منظمة لديها نفوذ وأموال وبعضها يأتيه دعم من الخارج وباستطاعتها الحصول على السلطة من خلال النفوذ والسلاح.

وأوضح السلاك بأن مسألة تفكيك هذه المجموعات المسلحة يعتبر في غاية الصعوبة، مؤكداً بأن التزام أو استجابة هذه التشكيلات لنزع السلاح وإعادة الدمج أو التسريح لن يكون بالشيء السهل وباتت تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإرادة دولية أيضا على حد وصفه.