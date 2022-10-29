ليبيا الان

السلاك: تفكيك التشكيلات المسلحة أمر في غاية الصعوبة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك بأن التشكيلات المسلحة تعتبر تركة ثقيلة قائمة منذ العام 2011.

وأشار السلاك خلال تصريحات لقناة الحدث، إلى أن بعض هذه التشكيلات باتت الأن مجموعات شبه منظمة لديها نفوذ وأموال وبعضها يأتيه دعم من الخارج وباستطاعتها الحصول على السلطة من خلال النفوذ والسلاح.

وأوضح السلاك بأن مسألة تفكيك هذه المجموعات المسلحة يعتبر في غاية الصعوبة، مؤكداً بأن التزام أو استجابة هذه التشكيلات لنزع السلاح وإعادة الدمج أو التسريح لن يكون بالشيء السهل وباتت تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإرادة دولية أيضا على حد وصفه.

الوسوم

#الأزمة الليبية التشكيلات المسلحة ليبيا محمد السلاك نزع السلاح

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك