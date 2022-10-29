سفارة أمريكا ستبدأ بمنح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الخارجية أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ستبدأ بمنح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أمريكا.

وأوضحت وزارة الخارجية أن منح التأضيرات للطلبة سيدأ خلال الفترة القريبة القادمة؛ وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية خدمة للصالح العام.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الأمر يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية، موضحة أن هذه الخطوة تسهم كذلك في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.