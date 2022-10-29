الدبيبة يرحب بقرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2656 القاضي بتمديد ولاية البعثة الأممية باعتبارها بعثة سياسية للدعم والمشورة.

وأضاف الدبيبة عبر حسابه على “فيسبوك” أنه يدعم كل استراتيجيات تقوية البعثة بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا.

وذكر رئيس الحكومة، أن قرار مجلس الأمن بدعوته لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق يؤكد ويعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، ما يدعونا إلى تجديد دعوة الأطراف المعطلة للانتخابات إلى الإيفاء بالتزاماتها.

وقال الدبيبة :”نبدي تفاؤلنا بتطابق موقف مجلس الأمن مع موقفنا الرافض للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو تعميق الانقسام في ليبيا إلى جانب رفضنا الحلول العسكرية ومحاولات الاستيلاء على السلطة مما يقوض العملية السياسية برمتها ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي”.

وأكد رئيس الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن للوصول إلى الهدف الأسمى بإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات، مستندين في ذلك على دعم شعبنا لتغيير الواقع السياسي الحالي، ودعمًا لمقررات المؤتمرات والملتقيات الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا.

وطالب رئيس الحكومة، جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وجدد الدبيبة، عهده للشعب الليبي بحماية الوحدة الوطنية لليبيا، والالتزام بتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية عبر استعدادهم وترحيبهم بحوار وطني موسع يحقق من خلاله استقرار ‫ليبيا وسلامتها.