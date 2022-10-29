مجلة بلجيكية: الأمير لوران “يحاول” استرداد 48 مليون يورو من ليبيا

الوطن – رصد

كشفت مجلة لوسوار البلجيكية عن تفاصيل محاولات الأمير لوران لاسترداد 48 مليون يورو من ليبيا منذ 2014 لصالح الصندوق الائتماني العالمي للتنمية المنحل التابع له.

وفي التفاصيل، من أجل التعويض يسعى الأمير لوران إلى أن يتم دفع 14 مليار يورو تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار تم تجميدها في بنك يوروكلير ببروكسل.

وأوضحت المجلة أنّه يوجد ملياري يورو من الفوائد غادرت بلجيكا دون معرفة وجهتها، لافتةً إلى أنّ رئيس مؤسسة الاستثمار، علي محمود، رفض الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بهذه الأموال.

وبحسب المجلة، فإنّ رئيس المؤسسة قال في مقابلة سابقة إنّه تلقى رسائل تهديد وابتزاز من أمير بلجيكا بهدف الضغط عليه لتسوية ديون وزارة الزراعة الليبية، وأنّ الأمير يستخدم نفوذه وأمر السلطات بإصدار أمر اعتقال من خلال تعميم الأمر عبر آليات التعاون الدولي بهدف تقييد حرياته.