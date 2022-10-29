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أمغيب: رغم الأطماع العثمانية التي فرضت نفسها من خلال عملاء في الداخل يظل هناك أمل لإنقاذ الوطن

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

يأمل عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، في أن يكون هناك هامش يسمح لأي عمل وطني صادق ينقذ الوطن بأن يرى النور بشرط أن يكون هذا العمل من أجل الوطن والوطن فقط، في طل الأوضاع والأزمات الحالية.

وقال أمغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” رغماً عن قرارات مجلس الأمن الجائرة دائماً،
والأطماع العثمانية التي فرضت وجودها بقوة من خلال أدوات وعملاء في الداخل؛ وغصباً عن محاولات بعض الدول القزمية وغير القزمية لإثبات وجودهم في بلادنا بتدخلهم في كل شاردة وواردة، يظل هنالك هامش يسمح بقوة لأي عمل وطني صادق ينقذ الوطن بأن يرى النور”.
واشترط أمغيب، أن يكون هذا العمل من أجل الوطن والوطن فقط.

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صحيفة الساعة 24

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