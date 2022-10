تعليم حكومة الدبيبة تحدد الأربعاء المقبل موعدًا لإعلان نتائج الدور الثاني لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي

ليبيا – حددت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال الثاني من نوفمبر المقبل الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، موعدا لإعلان نتائج مرحلة التعليم الأساسي في الداخل (الدور الثاني) ومرحلة التعليم الأساسي والثانوي في الخارج(الدور الثاني).

الوزارة وفي بيان الذي اطلعت المرصد على نسخة منه قالت:” إنها ستعلن نتائج الدور الثاني لإتمام مرحلة التعليم الأساسي بالداخل, ونتائج الدور الثاني لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج،كما ستعلن العشرة الأوائل في شهادة إتمام التعليم الثانوي على مستوى البلاد”.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستعلن عن الأوائل في مرحلة التعليم الأساسي على مستوى 13دائرة في منظومة مكاتب الامتحانات بالبلديات.

