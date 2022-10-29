عن قرار الدبيبة بمنع وزرائه التصريح للإعلام.. كرموس: سيعود بالبلد إلى عهد الديكتاتورية

علق عضو مجلس الدولة الاستشاري ” عادل كرموس ” على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بمنع وزراءه بالتصريح لوسائل الإعلام إلا بعد الرجوع إليه قائلا إن هذا القرار يتعارض والقوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية التعبير وتنص على مبدأ الشفافية الذي يجب أن تلتزم به أي حكومة أو أي وزارة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية ، قال فيها : المسؤولون بصفة عامة مطالبون بالإفصاح عن أي معلومة تطلبها أي جهة إعلامية باعتبار أن الإعلام هو الوسيلة الرئيسة التي تنقل مشاكل وتساؤلات المواطنين.

كما أوضح عضو مجلس الدولة إلى أن الهدف من القرار ليس إلا محاولة من الدبيبة لحجب الشفافية عن المواطن الليبي، لأن الدبيبة بهذا القرار سيعود بالبلد إلى عهد الديكتاتورية التي انتفض ضدها الشعب الليبي في 2011.

وأضاف أن “الحكومات الديكتاتورية هي من تريد إخفاء المصداقية عن أعمالها. وقرار الدبيبة غير مقبول وسيبقى حبراً على ورق باعتبار أن بعض الوزراء لم يلتزموا به نهائياً منذ صدوره”.