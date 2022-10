ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن المجموعة الدولية تصر على تكوين جماعة أخرى تؤطر لحكومة ثالثة.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” جماعة الـ 75 حاولت مرارا أن تتبث وجودها، ولكن المجموعة الدولية رفضتها، وأصرت على تكوين جماعة أخرى تؤطر لحكومة ثالثة”.

Shares

The post التكبالي :المجموعة الدولية تصر على تكوين جماعة أخرى تؤطر لحكومة ثالثة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية