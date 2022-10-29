الشركسي: القوى الفعالة هم اللصوص الأكثر خطراً من السياسيين

الوطن|رصد

تسائل عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي عن الشخص الذي يسرق الأموال بالملايين ويقوم بتهريب البشر و البنزين ويبتز الدولة ويُخضع مؤسساتها ويُرعب المسؤوليين بقوة السلاح المليشيات أم السياسين.

وأضاف الشركسي في تغريدة له عبر تويتر ” من الذي يحتضن المرتزقة ويستخدمهم ويوفر لهم المعسكرات المليشيات أم السياسيين؟”.

وأجاب الشركسي عن تساؤلاته أن من يملك القرار هم من يسمون أنفسهم بالقوة الفاعلة، هم اللصوص الأكثر خطراً من السياسين، يقتلون ويختلسون ويسرقون ويبتزون الدولة وإدا تدهور الوضع شتموا مع الشعب السياسين ويكأنهم ليسوا السبب.

وختم الشركسي تغريدته واصفا القوة الفاعلة بالقوة المجرمة التي تعتبر الشعب ومؤسساته ملك يمين لها بمنطق أنّهم قانوا بالتضحية، هؤلاء هم القوة التي يجب ابطال مفعولها إنّ كنّا نريد دولة على حد وصفه.