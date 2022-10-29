الرئاسي: نرّحب بقرار مجلس الأمن.. وندعو للتعاون مع البعثة الأممية

رحّب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656، الصادر أمس الجمعة، والذي يدعو إلى “نزع سلاح الجماعات المسلحة” وتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ».

وقال المجلس، في بيان تم نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن القرار يحث الأطراف الليبية كافة على «إعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا».

ووفق قرار مجلس الأمن ، الذي وزعته المملكة المتحدة صاحبة القلم في ليبيا، فإن مجلس الأمن جدد دعمه للعملية السياسية الشاملة في ليبيا يقودها الليبيون لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في جميع أنحاء البلاد.

وتضمن القرار أيضا الترحيب بجهود المجلس الرئاسي في إطلاق عملية المصالحة الوطنية داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم الصراع وتقويض العملية السياسية.

كما أكد مجلس الأمن في قراره على أهمية حماية الأطفال في ليبيا، حاثا جميع الأطراف على تنفيذ القرارات ذات الصلة المتعلقة باحترام حقوق المرأة..