داخلية باشاغا تدين جريمة اغتيال رئيس مركز شرطة ظاهر الجبل

العنوان-طرابلس

أدانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بأشد العبارات جريمة اغتيال رئيس مركز شرطة ظاهر الجبل، عبدالسلام الصنيني، الذي لقي حتفه من قبل مجهولين.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، السبت، أن ما تعرض له الصنيني عمل إجرامي جبان يستهدف رجال الأمن والشرطة، والمؤسسات الأمنية بالبلاد.

وأكدت الداخلية أنها ستلاحق الجُناة وَستقدمهم للعدالة على مَا اقترفت أيديهم، لافتة إلى أنها لنّ تقف مكتُوفة الأيدي حيّال هذه الجرائم التي تمس أمن وَاِستقرار البلاد.

وشيع أهالي بلدية ظاهر الجبل، أمس الجمعة، جثمان، الصنيني، في جنازة رسمية.

وكان قد اغتيل رئيس مركز شرطة ظاهر الجبل، عبدالسلام الصنيني، من قبل مجهولين أطلقوا عليه وابلا من الرصاص.