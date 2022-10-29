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“لتزويرهم عقود عمل لأساتذة مغتربين”.. حبس ثلاثة موظفين بجامعة المرقب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس ثلاثة موظفين من القائمين على إدارة الشؤون المالية في جامعة المرقب.

وقال مكتب النائب العام إن حبس الموظفين جاء بعد تعمُّدِهم بتزوير عقود عمل لأعضاء هيئة تدريس مغتربين ليتحصَّلوا نظير هذه الإساءة على منفعة مالية بلغت خمسمائة وثلاثة عشر ألف دينار عقب تمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها.

وأكد مكتب النائب العام بأن النيابة العامة قد بدأت التحقيق مع المتهمين بعد بلاغ مقدم من أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تُجاه بعض القائمين على إدارة الشؤون المالية في الجامعة.

 

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الوطن الليبية

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