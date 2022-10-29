مستشارة المنقوش: اتفقنا مع الأمريكان والفرنسيين على عودة دبلوماسيتهما إلى طرابلس

قالت مستشارة وزيرة الخارجية في حكومة عبدالحميد الدبيبة “سالمين الجوهري”، المقربة من نجلاء المنقوش، إن جميع المؤشرات تؤكد قرب عودة سفارتي ألمانيا وفرنسا إلى طرابلس، مع إعلان السفارة الأمريكية قرب منح تأشيراتها متعددة الدخول للطلبة.

وأضافت الجوهوي، في تصريحات صحفية:” اتفقنا مع السفارة الأمريكية على قرب بدء منح التأشيرة متعددة الدخول للطلبة الليبين من طرابلس قريبا”.

وتابعت:” كما أشير إلى أن الدبلوماسيتين الألمانية والفرنسية ستكونان قريبا في العاصمة طرابلس، بحسب ما أكده لنا الطرفان في اجتماعات ثنائية مع الخارجية وبدؤوا فعليا بالعمل على ذلك”.

وأفادت خارجية الدبيبة، الجمعة، بأن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ⁧‫ليبيا‬⁩، ستبدأ في منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أمريكا، خلال الفترة القريبة القادمة؛ وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فإن منح التأشيرات يأتي في إطار التعاون الوثيق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيان خارجية الدبيبة، إن هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية والجهود المبذولة من قبل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية الأمريكية.

وتابع البيان:” آملين أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين”.