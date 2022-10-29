كلية تقنيات الحاسوب ومراقبة آثار بنغازي تتفقان على تركيب منظومة أرشفة إلكترونية

العنوان-بنغازي

قالت وزارة التعليم التقني والفني، اليوم السبت، أن كلية تقنيات الحاسوب ببنغازي اتفقت مع مراقبة آثار بنغازي على تركيب منظومة أرشيف إلكتروني لأرشفة المراسلات والوثائق الخاصة بالمراقبة.

وجاء الاتفاق عقب اختتام كلية تقنيات الحاسوب ببنغازي، دورة تدريبية لموظفي مراقبة آثار بنغازي، تحت عنوان “الأرشفة الإلكترونية”.

وقالت الوزارة، أن الدورة نفذها، وليد يونس القذافي، مدير مكتب ضمان الجودة بالكلية، لافتة إلى أن الدورة تأتي ضمن دور الكلية في خدمة المجتمع.

وحضر مراسم الاختتام، مراقب آثار بنغازي، ناصر الحراري، مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالكلية، عبدالسلام بوراوي.