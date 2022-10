السفيرة البريطانية: اجتماع لندن أكد حاجة ليبيا لأساس دستوري يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة

ليبيا – قالت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال إن اجتماع لندن، بين ممثلي عن ( أمريكا ،بريطانيا،إيطاليا،ألمانيا ،فرنسا،مصر ،تركيا) أكد حاجة ليبيا لأساس دستوري يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

السفيرة البريطانية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضافت :” إن الاجتماع ناقش الدفع بالعملية السياسية المملوكة لليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي الجديد ورئيس البعثة في ليبيا، عبد الله باتيلي”.

وتابعت السفيرة :” استضافت المملكة المتحدة اجتماعًا لمناقشة دعم العملية السياسية المملوكة لليبيا ودعم قيادة عبدالله باتيلي، وتم الاتفاق على الحاجة إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة،وشكراً لعبدالله باتيلي على مشاركته لانطباعاته الأولى”.

