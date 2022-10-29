النائب العام: حبس 3 موظفين في جامعة المرقب بتهمة تزوير وثائق رسمية

قررت النيابة العامة حبس ثلاثة موظفين في جامعة المراقب احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير وثائق رسمية والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.

جاء ذلك بعد تقدم عضو في هيئة التدريس بالجامعة بلاغا حول تلك المخالفات ضد الموظفين العاملين في إدارة الشؤون المالية في الجامعة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

واتضح بالتحقيقات أن المتهمين زوروا عقود عمل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة مغتربين، لإنجاز معاملات مالية خاص بهم..

وقال مكتب النائب العام إنهم حصلوا نظير أعمالهم على منفعة بلغت 513 ألف دينار، عقب تمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها..