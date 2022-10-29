مُرحبا بقرار مجلس الأمن.. المشري: يتطابق مع رؤيتنا لحل الأزمة في بلادنا

رحّب رئيس مجلس الدولة الاستشاري ” خالد المشري ” بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656، الصادر أمس الجمعة، والذي يدعو إلى “نزع سلاح الجماعات المسلحة” وتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة مبعوثها “عبدالله باتيلي”..

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر” قال فيها : نرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2656 لسنة 2022 والذي اتخذه في جلسته بشأن ليبيا،

وأضاف في تغريدته قائلا: هو ما يتطابق مع رؤيتنا للحل في بلادنا من أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعبنا الليبي...

يذكر أن مجلس الأمن كان قد أصدر قرارا بالاجماع في جلسته ليوم أمس بتمديد عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2023.