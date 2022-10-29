الدبيبة يعلن ضبط المتهمين في حادث قتل مدير مركز شرطة ظاهر الجبل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن «رجال وزارة الداخلية تمكنوا من القبض على المتهمين في حادث قتل الملازم عبدالسلام عبدالله الصنيني مدير مركز شرطة ظاهر الجبل».

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية اغتيال مدير مركز شرطة ظاهر الجبل على يد خارجين عن القانون، الذين أطلقوا عليه النار الخميس، حسب بيان صادر عن الوزارة. والفقيد من مواليد العام 1982، وعمل طيلة 20 عامًا في وزارة الداخلية، التي باشرت أعمال البحث والتحري للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وقدم وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي واجب العزاء لأسرة الصنيني، وأجرى الوزير جولة ميدانية لمديريتي أمن يفرن والزنتان ومقر البلديتين، بالإضافة إلى زيارة قسم البحث الجنائي الرياينة ومركز شرطة ظاهر الجبل.

الداخلية: اغتيال رئيس مركز شرطة ظاهر الجبل في يفرن

التومي يعلن إطلاق عملية فرض الأمن

وأعلن الوزير إطلاق عملية فرض الأمن، التي تستهدف القبض على المجرمين والخارجين عن القانون ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع عمليات التهريب، وفرض السيطرة الأمنية والمجاهرة بالأمن.

والتقى الوزير خلالها بأعيان وحكماء وعمداء البلديات ومدراء الأمن بهذه المناطق، مستمعًا لشروح وافية حول الاحتياجات التشغيلية على المستوى الأمني والمحلي معًا. وشهدت هذه الزيارة انتشارًا أمنيًا مكثفًا للدوريات الأمنية بمداخل ومخارج ومراكز المدن، وتفعيل التمركزات الأمنية، وفق الوزارة.

وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي خلال حضوره مراسم العزاء لمدير مركز شرطة ظاهر الجبل، 28 أكتوبر 2022. (وزارة الداخلية)

اجتماع أمني عقب حضور وزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي مراسم العزاء لمدير مركز شرطة ظاهر الجبل، 28 أكتوبر 2022. (وزارة الداخلية)