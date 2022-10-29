تيهو ساي: الاتفاقيات التي وقعها الدبيبة مؤخراً ستضيف تعقيدا آخر للمشهد

الوطن| رصد

رأى الصحفي الليبي، “موسى تيهو ساي”، أن تركيا تريد بهذه الخطوات والاتفاقيات أن تستثمر في علاقتها مع حكومة الدبيبة في طرابلس اقتصادياً وعسكرياً وفق مبدأ تبادل المصالح المشتركة.

ولفت “تيهو ساي” في تصريحات صحفية، إلى الاتفاقيات التي عقدها الدبيبة مؤخراً، ستضيف تعقيدا آخر للمشهد السياسي الحالي وقد ينزلق إلى مربع التمحور الحاد إقليميا وتعطيل الانتخابات والمسار السياسي وهو ما يريده الدبيبة والمتحكمون في المشهد الليبي منذ سنوات.

وأوضح أن توقيت توقيع حكومة الدبيية لاتفاقية التعاون العسكري مع تركيا لا يخلو من دلالات ورسائل أغلبها للخارج، حيث تريد أنقرة تأكيد محورية تأثيرها في المشهد الليبي وأنها تستطيع قلب الموازين في أي وقت خاصة ضد فرنسا التي تنشط بشكل متزايد وتريد ترتيب أوراقها التي فقدتها بعد الحرب الأخيرة في ليبيا.