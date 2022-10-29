الدبيبة: القبض على المتهمين بقتل مدير مركز شرطة ظاهر الجبل

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن عناصر وزارة الداخلية تمكنوا من القبض على المتهمين في حادثة قتل الملازم عبد السلام عبد الله الصنيني مدير مركز شرطة ظاهر الجبل.

وتقدم الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” لكل مكونات وزارة الداخلية وأهلي في الزنتان بالتعازي في الفقيد.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أنها تلقت ببالغ الأسى والحزن خبر اغتيال رئيس مركز شرطة ظاهر الجبل بمدينة يفرن من قبل مجموعة خرجة عن القانون باستعمال سلاح ناري.

وأشارت الوزارة إلى أن الضحية من مواليد 1982 وعمل بوزارة الداخلية منذ 20 عاما وكان مثالا للجدية والتنفاني في العمل