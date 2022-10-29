بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 29 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع تراجع فى درجات الحرارة .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الغربي قد تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع إحتمال سقوط أمطار يتخللها بعض السحب الرعدية.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:22).