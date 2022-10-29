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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 29 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع تراجع فى درجات الحرارة .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: تتكاثر السحب هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الغربي قد تصحبها خلايا رعدية احيانا.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع إحتمال سقوط أمطار يتخللها بعض السحب الرعدية.
الرياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-26)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: تكاثر للسحب على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-28)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:18)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:22).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية 10 الغد السبت طقس التنبوات الجوية الحرارة طقس اليوم الحرارة العظمی قليلة الحرارة الصغرى (م(اليوم صاف 26 زوارہ 24 احتمال 19 الزاوية 23 إلى احتمال 25 25 19 ی إلى بقوط الزنتان 22 السماء ترهونة 24 17 17 18 24 السماء احتمال 19 البريقة اجدابيا a 20 15 الى ظهور ال ظهور السماء صافة البيضاء 28 25 احتمال 18 16 تكاثر 25 طبرق السماء 16 26 غدامس 16 ظهو صافية سبها 16 السماء 27 27 غات صافية 17 تازربو الكفرة‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا خلال الثلاثة الأيام بداية من اليوم السبت 29 2022- F-270-00 F-27 أيام خلايا من السحب نشر جوية أغلب مناطق الشمال لأخر رعدية الساحل الغربي تراجع الجفارة جبل نفوسة: حتى :السماء تتكاثر السحب :الرباح: الخفيفة .والمعتدلة :القصوى تتراوح مابين يتخللها بعض السحب .الرعدية إحتمال سقوط حين تتكاثر الرياح شرقية الحرارة :القصوى تتراوح مابين (12-62(م :السماء تکاثر للسحب مناطق الجفرة احتمال سقوط معتدلة .السرعة الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-25( الساعة)81:81 الساعة (07:22) مدينة غروب الشمس شروق الشمس ليوم حالة :السماء صافية .السحب. الرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة .السرعة درجات الحرارة :القصوى تتراوح مابين .(28-26(‏'‏

 

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