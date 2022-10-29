المنقوش تصل الجزائر للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية

وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، أمس الجمعة العاصمة الجزائرية، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقالت الوزيرة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استكملت العاصمة الجزائرية استعداداتها لانعقاد قمة الجزائر 2022 وتواصل الوفود العربية وصولها للمشاركة في قمة لم الشمل العربي كما وصفها الأشقاء الجزائريون».

المنقوش: فخورة بتمثيل ليبيا

وأضافت «فخورة بتمثيل ليبيا وبترحيب أشقائنا العرب بعودتها للمشاركة بفاعلية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك». وفي وقت لاحق، يعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.

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ومن المقرر أن تكون الأزمة الليبية على رأس أجندة القمة العربية في الجزائر، إذ قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأربعاء الماضي إن هذه القمة ستكون «فرصة بتعزيز مسار التسوية السلمية للأزمات في الدول العربية، لاسيما في ليبيا وسورية واليمن، للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة».

المنقوش ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر، 29 أكتوبر 2022. (تويتر)